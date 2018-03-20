Виагра предотвратила рак кишечника у мышей: что это означает для медицины

Силденафил, более известный как виагра, – препарат с непростой историей. Он разрабатывался как лекарство от ишемической болезни сердца и стенокардии, но оказалось, что на кровоток в области сердца он влияет мало, зато усиливает приток крови к органам малого таза, что и определило его дальнейшее использование в качестве средства против эректильной дисфункции. Впрочем, силденафил показан и детям при легочной гипертензии. А в этом году ученые из Медицинского колледжа при Университете штата Джорджия доказали, что этот препарат в очень небольших дозах способен предотвращать образование кишечных полипов – выростов над слизистой кишечника. Сами по себе полипы не опасны, но в них чаще, чем в других тканях, образуются злокачественные опухоли.

Пока препарат протестировали только на генетически модифицированных мышах (им добавляли микродозы силденафила в питьевую воду). Мутация, введенная в ДНК мышей, заставляла их кишечник выращивать полипы с огромной скоростью и частотой; у подавляющего большинства мышей рано или поздно развивался рак кишечника. Такая мутация встречается и у людей. Виагра вдвое сократила вероятность образования полипов у мышей. Следующий шаг – испытания на людях из группы риска: тех, у кого от рака кишечника страдали близкие родственники, у кого ранее находили кишечные полипы, и людей, страдающих от хронических заболеваний пищеварительного тракта, таких как колит. О калькуляторе выживаемости при раке кишечника мы писали ранее.

Знакомый всем возбуждающий эффект виагры связан со способностью препарата расслаблять гладкие мышцы кровеносных сосудов, позволяя крови наполнить пещеристые тела полового члена. Однако у препарата есть и другой эффект: он стимулирует синтез циклического гуанозинмонофосфата, важного компонента мембран клеток эпителия, выстилающих кишечник изнутри. Точный механизм действия силденафила неизвестен, однако авторы статьи, опубликованной в Cancer Prevention Research, отмечают, что повышенная концентрация циклического гуанозинмонофосфата подавляет излишне активное деление клеток эпителия; к тому же при избытке этого вещества организм легче избавляется от мутантных клеток с помощью апоптоза – процесса управляемой гибели клеток.

Силденафил не помогает избавиться от уже образовавшихся полипов, отмечают авторы исследования, поэтому его потенциал – профилактика болезни у людей из группы риска, а не лечение.

Существует другое известное лекарство, повышающее уровень циклического гуанозинмонофосфата в клетках, – это линаклотид, препарат для лечения хронического запора и синдрома раздраженного кишечника. Он тоже оказался эффективен против образования новых полипов, однако в любых, даже очень малых, дозировках вызывает диарею; у маленьких же доз виагры пока не обнаружилось никаких побочных эффектов.

В июле было опубликовано другое исследование той же группы авторов, в котором описывалось влияние виагры на формирование полипов у ГМ-мышей, страдающих от хронического колита; в этом случае препарат оказался менее эффективным, но тоже уменьшил количество полипов и к тому же частично снял воспаление. Около 5% всех случаев рака прямой и толстой кишки объясняются хроническим воспалением, 80% – самопроизвольным возникновением безостановочно делящейся группы клеток. Статистические исследования связывают рак кишечника с употреблением переработанной пищи с большим количеством пищевых добавок.