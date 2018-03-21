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Эксперты назвали самые полезные для здоровья чаи

Чаи
21:58 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Специалисты назвали самые полезные для здоровья виды чая.

Ведь он считается одним из наиболее распространенных и популярных напитков. Полезный и вкусный напиток не только отлично тонизирует организм, но и насыщает его ценными микроэлементами.

Правильно заваренные травяные чаи способствуют снижению неприятных симптомов, а в некоторых случаях помогают справиться с болезнями. Специалисты для Медик Форума рассказали, что мятный чай успокаивает, снижает усталость, снимает головную боль и благотворно влияет на зрение. Чашка ароматного напитка, выпитого на ночь, избавит от тревоги и бессонницы.

Мате, приготовленный из измельченных сухих листьев и молодых побегов падуба, растущего в Парагвае, избавит от синяков. Тонизирующий напиток богат витамином P, укрепляющим стенки сосудов. Такой чай очищает желудок, избавляет от тошноты, мигрени, нормализует давление.

Малиновый чай — не только отличное средство от простуды и кашля, он еще и снижает неприятные симптомы ПМС, снимает спазмы и нормализует менструальный цикл. Напиток способствует нормальному течению беременности и помогает женщине быстрее восстановиться после родов.

Гибискус (каркаде) содержит огромное количество фруктовых кислот, поэтому его следует пить при повышенной температуре. Напиток укрепляет сосуды, выводит из организма токсины и способствует похудению.

Чай масала готовится с добавлением смеси индийских трав и специй. Он снижает сонливость, заряжает энергией и вполне может заменить не тоже популярный, но менее полезный, утренний напиток — кофе. Полезный напиток, активизирует обмен веществ в организме, способствует сжиганию вредных веществ, очищению крови, нормализации кровообращения и давление. Масала при длительном употреблении благотворно влияет на память, укрепляя ее.

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Новости шоу бизнеса, Виды чая, Здоровье, Напиток, Организм, Польза, Чаи, Чай, Эксперты.
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