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Эксперты рассказали, как правильно делать массаж

Массаж
22:37 Ср, 21 Март 2018 Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Он помогает справиться с начальными симптомами воспаления мышц.

В современной семье часто возникают ситуации, когда вследствие травмы или повышенной физической активности возникает необходимость в проведении массажа. От правильности выполнения массажа зависит не только полученный эффект, но и отсутствие побочных явлений. Общий разогревающий массаж прост в своем исполнении, и не требует больших затрат сил и времени.

Перед массажем необходимо вымыть спину и осмотреть есть ли гнойничковые заболевания кожи, их наличие является противопоказанием к проведению массажа. Обязательным условием является использование смазывающего компонента - масла с добавлением эфирного масла.

Начинать следует с разогрева кожи. Это выполняется легкими поглаживающими движениями с постепенным переходом на растирание. Это должно занимать около 2 минут и эффектом должно быть покраснение кожи.

Следующий этап - это разминание мышц. Вначале это должны быть поверхностные щадящие движения с постепенным нарастанием силы и глубина размятия. Далее следует применять щипки пальцами и ладонью. Заканчивать массаж следует поглаживанием кожи и ее осмотром. После массажа надо полежать и накрыться полотенцем.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Массаж, Мышцы, Организм, Эксперты.
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