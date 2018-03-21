Какая громкость звука безопасна для слуха

Большинство подростков вообще почти не вынимают наушники, разве что только для ответа на адресованный им вопрос. Правда, не всегда такая доступность пойдет на пользу здоровью. Ведь вокруг нас и так много различных шумов — шоссе за окном, поезда в метро, ремонтные работы. Все эти звуки имеют свою громкость, измеряемую в децибелах. И не всякую звуковую нагрузку человек может вынести без последствий для слуха.

О безопасной для слуха громкости звука рассказала Екатерина Мирзабекян, врач-отоларинголог, сурдолог, кандидат медицинских наук.

«40 децибел — с такой громкостью можно слушать музыку бесконечно. Это сила звучания разговорной речи. Вот ее можно слушать нон-стоп без риска для здоровья. Все, что выше, — уже вредит слуху. В метро слушать музыку в наушниках — это настоящее зло. Потому что только шум поезда в метро — 90 децибел, а когда вы слушает еще и музыку, то вы явно стараетесь „перекричать“ шум поезда, то есть делаете музыку погромче. Это, конечно, вредно для слуха, вызывает различные заболевания», — сказала эксперт.

Если говорить о прослушивании музыки в наушниках, что специалисты советуют использовать те их виды, что заслоняют ухо полностью, а не так называемые затычки. «В наружных наушниках лучше звукопроведение. Когда вы пользуетесь „затычками“, то есть вставляете наушники в наружный слуховой проход, звуковая волна бьет только по барабанной перепонке. Когда мы слушаем звуки в обычной жизни, часть из них проникает во внутреннее ухо и через вибрацию кости. Поэтому когда вы надеваете наушники на всю ушную область — ухо и частично захватываете косточку за ухом (сосцевидный отросток), то звук будет более приближен к естественному. Постоянное прослушивание музыки в наушниках, безусловно, вредно, если превышена безопасная громкость. Например, подростки слушают музыку и на улице, и в транспорте, и дома — везде. Они явно должны наушниками „перекричать“ окружающий мир. Если окружающий мир обычно дает 40-50 децибел, то человек сделает музыку громче, а все, что выше 40 децибел — уже вредит», — добавила Мирзабекян.