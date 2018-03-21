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Какая громкость звука безопасна для слуха

Звук
22:28 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сегодня можно слушать любимую музыку хоть круглосуточно — для этого есть наушники и смартфоны.

Большинство подростков вообще почти не вынимают наушники, разве что только для ответа на адресованный им вопрос. Правда, не всегда такая доступность пойдет на пользу здоровью. Ведь вокруг нас и так много различных шумов — шоссе за окном, поезда в метро, ремонтные работы. Все эти звуки имеют свою громкость, измеряемую в децибелах. И не всякую звуковую нагрузку человек может вынести без последствий для слуха.

О безопасной для слуха громкости звука рассказала Екатерина Мирзабекян, врач-отоларинголог, сурдолог, кандидат медицинских наук.

«40 децибел — с такой громкостью можно слушать музыку бесконечно. Это сила звучания разговорной речи. Вот ее можно слушать нон-стоп без риска для здоровья. Все, что выше, — уже вредит слуху. В метро слушать музыку в наушниках — это настоящее зло. Потому что только шум поезда в метро — 90 децибел, а когда вы слушает еще и музыку, то вы явно стараетесь „перекричать“ шум поезда, то есть делаете музыку погромче. Это, конечно, вредно для слуха, вызывает различные заболевания», — сказала эксперт.

Если говорить о прослушивании музыки в наушниках, что специалисты советуют использовать те их виды, что заслоняют ухо полностью, а не так называемые затычки. «В наружных наушниках лучше звукопроведение. Когда вы пользуетесь „затычками“, то есть вставляете наушники в наружный слуховой проход, звуковая волна бьет только по барабанной перепонке. Когда мы слушаем звуки в обычной жизни, часть из них проникает во внутреннее ухо и через вибрацию кости. Поэтому когда вы надеваете наушники на всю ушную область — ухо и частично захватываете косточку за ухом (сосцевидный отросток), то звук будет более приближен к естественному. Постоянное прослушивание музыки в наушниках, безусловно, вредно, если превышена безопасная громкость. Например, подростки слушают музыку и на улице, и в транспорте, и дома — везде. Они явно должны наушниками „перекричать“ окружающий мир. Если окружающий мир обычно дает 40-50 децибел, то человек сделает музыку громче, а все, что выше 40 децибел — уже вредит», — добавила Мирзабекян.

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Новости шоу бизнеса, Громкость, Громкость звука, Звук, Здоровье, Медики, Слух.
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