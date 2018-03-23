Витамин В14 (пирроло-хинолин-хинон) считается самым «молодым» водорастворимым витамином группы В т.к. был открыт и изучен относительно недавно.

Витамин В14 (пирроло-хинолин-хинон) считается самым "молодым" водорастворимым витамином группы В т.к. был открыт и изучен относительно недавно. Ранее, называвшись метоксантином, его относили к витаминоподобным веществам. Но в ходе последних многолетних исследований ученые пришли к выводу, что этот компонент может по праву считаться витамином. Так, в 2003 году японские исследователи определили, что это вещество содержит ряд полезных свойств. Этот перечень продуктов поможет вам поддерживать баланс и суточную норму этого витамина в организме.