Творог не всегда может быть полезным для организма
Новости шоу бизнеса: На первый взгляд, польза творога — факт очевидный и неоспоримый. Но все же слепо верить в непогрешимость этого кисломолочного продукта не стоит.
Всем нам известно, что натуральный творог обладает огромным перечнем полезных свойств. Однако, последние исследования, которые провели иностранные ученые, помогли выявить некоторые негативные влияния этого кисломолочного продукта.
Творог — полноценный источник белка, который организмом усваивается очень легко. Мало того, в твороге огромное количество витаминов группы В и РР.
Этот продукт способен укрепить сердечно-сосудистую систему, восстановить работу пищеварительного тракта, укрепить опорно-двигательный аппарат и повысить иммунитет.
Однако, творог несет в себе и некоторую опасность для потребителя. Стоит понимать, что это продукт брожения, и при неправильном изготовлении или в случае неправильных условий хранения, в твороге создаются оптимальные условия для развития кишечной палочки. А она, в свою очередь, способна провоцировать разные заболевания в организме.
Недобросовестные производители добавляют в творог стабилизаторы, которые могут вызывать аллергию, хотя по своей природе этот продукт гипоаллергенен. По мнению, экспертов, оптимальная жирность покупного творога — от четырёх и до восемнадцати процентов.