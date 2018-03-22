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Как защитить себя от стресса

Стресс
18:14 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: У нас всегда и везде бывают проблемы, каждому приходится переживать потери и неудачи.

Но некоторые из нас каким-то чудом справляются с такими жизненными испытаниями, а других они подавляют и приводят в отчаяние, в результате просто шумные соседи вызывают у нас стресс. И хотя стресс иногда бывает временным явлением, чаще он становится затяжным.

Эксперты отметили сайту МедикФорум, что последствия более усугубляются, когда стресс не ослабевает, и человек к тому же не принимает никаких мер к его преодолению. Стресс портит нам отношения с близкими людьми, и происходит провал в выполнении обязанностей родителя, супруга или работника.

За сравнительно небольшое время стресс приводит к проявлению таких телесных симптомов, как потеря аппетита, бессонница, повышение утомляемости, одышки, признаки тревоги. А дальше и гипертоническое заболевание с повышением кровяного давления и предрасположенностью к сердечным приступам.

И как же справиться с таким современным явлением, как стресс? Регулярные занятия физическими упражнениями, йогой, музыкой, принятие теплых ванн и контрастного душа, стаканчик-другой спиртного, разговоры с друзьями или психоаналитиком — все это может помочь. Но есть ли другие средства, без риска стать алкоголиком, или растраты приличных средств на психоаналитика, который к тому же, может сделать тебя зависимым от него?

К счастью есть, природа позаботилась о нас и здесь, дав нам удивительный растительный препарат — ашвагандху, который показывает удивительный результат в восстановлении естественной способности организма справляться со стрессом. Биодобавки с ашвагандхой не имеют побочных эффектов и безопасны для приема, оказывают омолаживающий эффект и позволяют решать возникающие проблемы еще до того, как они вымотают нас. Тогда может Вам и не понадобится шумоизоляция от соседей и Ваши нервы будут спасены и без дорогих трат. А Ваши волосы останутся пышными и красивыми.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Защита, Здоровье, Медики, Организм, Психология, Стресс.
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