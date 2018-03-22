Ученые рассказали об опасности употребления фруктовых соков

Ученые из Американской ассоциации сердца заявили о том, что употребление сладких напитков, включая фруктовые соки, людьми старше 45 лет повышает риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний. В ходе исследования ученые проанализировали данные более 30 тысяч человек в возрасте 45 лет и старше. В финальную выборку вошли около 18 тысяч человек, поскольку исследователи исключили данные тех, кто страдал от сахарного диабета второго типа, инсульта и заболеваний сердца.

Ученые наблюдали за добровольцами на протяжении шести лет, в рамках которых они заполняли опросники об употреблении сахаросодержащих продуктов. В случае смерти добровольца выяснялась возможная причина его гибели, включая сердечный приступ и другие нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы. Учитывались другие возможные факторы, влияющие на смертность, например, уровень доходов, курение и физическую активность.

Оказалось, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. Другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.

Ранее ученые заявили о том, что заболевание раком при курении может быть вызвано тем, что компоненты табачного дыма меняют работу белковой "упаковки" ДНК, что делает гены уязвимыми к накоплению мутаций.