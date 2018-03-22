Как справиться с синдромом хронической усталости

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, от данного заболевания психологического характера уже страдает почти половина трудоспособного населения планеты.

Учитывая значительные масштабы поражения этой патологии, которую невозможно вылечить до конца, мы сегодня подробно расскажем об основных причинах, симптомах и методах профилактики.

Симптомы синдрома хронической усталости

усталость, которую человек ощущает постоянно – даже после продолжительного отдыха и крепкого сна;

слабость – непрерывное желание присесть или прилечь даже при пассивном отдыхе или работе, отказ от движений;

апатия – полное безразличие к каким-либо событиям в жизни: ничто и никто не приносит радость;

раздражительность – ежедневный выброс агрессии на других людей, домашних животных без причины.

Причины хронической усталости

хроническое недосыпание: часто наблюдается у кормящих мам, а также трудоголиков, которые совмещают несколько работ и спят не более 4-х часов в сутки вместо положенных 8-ми;

переутомление: человек поглощен в рутину бесконечных обязанностей и хлопот, не оставляя времени для своих увлечений, удовольствий и отдыха;

однообразие жизни: многие из нас живут по заранее прописанному плану, соблюдая строгую дисциплину и беспрекословный режим, что сопровождается серостью жизнь, похожей на существование не человека, а бесчувственного робота.

Поскольку подобное поведение человека пагубно и для него, и для окружающих, которые страдают без вины, утрачивая симпатию и доверие к нему, необходимо срочно исправлять ситуацию таким способами: