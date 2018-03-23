Чрезмерные нагрузки, недостаток сна и воды, скудное питание, стресс, а также многие другие факторы могут помешать достичь заветной фигуры.

Ты стараешься питаться одним салатами и куриной грудкой, не ешь после шести и наматываешь километры на беговой дорожке, а вес предательски стоит на одном месте? Значит, ты что-то делаешь не так. Чрезмерные нагрузки, недостаток сна и воды, скудное питание, стресс, а также многие другие факторы могут помешать достичь заветной фигуры. Чтобы ненавистные килограммы ушли и не возвращались, мы подготовили список самых распространённых причин, которые не дают весу уходить.