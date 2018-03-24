Кому не хочется сбросить пару-тройку килограммов?

Кому не хочется сбросить пару-тройку килограммов? Наверно только тем, кто уже это сделал или тем, кто и без того строен и грациозен словно лань. С приходом лета (а также весны, осенью или зимы) каждый второй пытается встать на тропу похудения и добить эти ненавистные килограммы, которые мозолят глаза, портя настроение. Чтобы почувствовать долгожданную лёгкость в теле и избавиться от лишнего жира мы советуем вам избегать тяжёлой пищи и включить в свой рацион эти 10 продуктов, которые имеют низкую калорийность и помогут вам похудеть.