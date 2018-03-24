Они помогут обрести бодрость.

Одна из наиболее частых жалоб, с которой люди обращаются к врачу – это хроническая усталость. Причем такая усталость отнюдь не связана с физической работой. Человек вроде не очень тяжело трудиться, и даже отводит отдыху достаточное количество времени, но, тем не менее, чувствует себя "разбитым" и уставшим. С чем это может быть связано. Вероятно, синдром хронической усталости связан с нехваткой некоторых витаминов. Давайте разберемся, какие витамины помогают нам бороться с утомлением.