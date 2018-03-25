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Почему не нужно пить кофе с сахарозаменителем

Кофе
10:18 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Практически все люди, которые хотят похудеть, исключают из своего рациона сахар.

Утром без чашки кофе или крепкого чая — никуда. Конечно, есть люди, которые любят употреблять эти напитки без сахара (по крайней мере, так гласит легенда), но некоторым из нас вовсе не просто отказаться от подсластителей. Ну как можно пить латте без сиропа или эспрессо без сахара? Это же кощунство. Но как всегда скоро разные праздники, поэтому многим хочется привести тело в форму. И что же делать, чтобы похудеть к праздникам как можно лучше? Правильно — отказаться от сахара.

Отказавшись от сахара любимый кофе может быть не таким уж и вкусным, поэтому мы ведемся на рекламы супермаркетов и заменяем сладкий продукт синтетическими «низкокалорийными» заменителями. И тут начинаются проблемы. Ученые говорят, что все сахарозаменители не естественного происхождения могут пагубно сказываться на здоровье и даже фигуре.

Так почему же не стоит добавлять синтетические сахарозаменители в кофе и другие напитки, и продукты?

Причин много, но в их основе лежит свойство сахарозы быстро расщепляться в пищеварительном тракте, соответственно, быстро поступая в кровоток. Вследствие постоянного и бесконтрольного употребления сахарозаменителей не природного происхождения могут развиваться такие заболевания, как кариес, сахарный диабет, ожирение.

Как же быть диабетикам, которым сахар употреблять нельзя? Врачи говорят, что сахарозаменители в малых количествах, не слишком опасны, особенно если выбирать подсластители природного происхождения — сорбит или фруктозу. Медики рекомендуют употреблять не более 30-40 г фруктозы в сутки, а вот увлекаться продуктом не стоит, особенно здоровым людям, которые могут выбрать природную альтернативу сахару и сахарозаменителям — кленовый сироп или мед.

Заболевания, которые могут спровоцировать сахарозаменители:

Подсластитель аспартам — один из самых вредных и самых распространенных сахарозаменителей. Его ни в коем случае нельзя добавлять в горячие напитки, ведь при температуре 30 градусов С он распадается на формальдегид (канцероген), метанол и фенилаланин, которые очень токсичны в сочетании с другими белками (например, с молоком в латте). Аспартам может вызывать тошноту, головокружение, головные боли, нарушение пищеварения, аллергию, учащенное сердцебиение, бессонницу, депрессию и, внимание худеющим, — повышает аппетит.

Подсластитель сахарин — при больших дозах действует как канцероген, может вызвать образование опухолей.

Подсластитель сукламат — чаще всего может вызывать аллергию и дерматиты.

Подсластители сорбит и ксилит — обладают легким слабительным и желчегонным действием (ксилит в большей мере, чем сорбит). Чрезмерное употребление этих сахарозаменителей может вызвать рак мочевого пузыря. Тем не менее, достоинством этих подсластителей является то, что в отличие от сахара, они не ухудшают состояние зубов.

Подсластитель фруктоза — может привести к нарушению кислотно-щелочного баланса в организме.

Дополнительный вред синтетических сахарозаменителей

Помимо того, что сахарозаменители могут вызвать множество заболеваний, у них есть еще один существенный недостаток.

Синтетические сахарозаменители не усваиваются организмом, поэтому они не могут быть выведены естественным путем!

Если вы планируете заменить сахар сахарозаменителями, проконсультируйтесь с врачом. Он поможет выбрать оптимальный вариант и дозу для вашего организма.

Не можете жить без сладкого кофе, но хотите похудеть, лучше выбирать естественные сахарозаменители — стевию, кленовый сироп, в крайнем случае — мед.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Кофе, Напиток, Организм, Сахар, Сахарозаменитель.
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