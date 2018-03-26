Медики объяснили, почему стоит чаще употреблять смесь меда с корицей.

Медики объяснили, почему стоит чаще употреблять смесь меда с корицей. Подобное "блюдо" имеет множество преимуществ для здоровья, в том числе для сердечно-сосудистой системы.