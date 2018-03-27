Горячая аппетитная яичница самый популярный завтрак в мире.
Яйца – это один из самых богатых на белок продуктов, в которых, к тому же, содержится суточная норма омега-3 кислот, полезные минералы, включая селен и прочие микроэлементы.
Яйца – это один из самых богатых на белок продуктов, в которых, к тому же, содержится суточная норма омега-3 кислот, полезные минералы, включая селен и прочие микроэлементы.
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