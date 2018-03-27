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Названы причины, почему нельзя пить горячее при температуре

Лечение простуды
12:13 Сегодня Телеграф
http://neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Действительно ли есть польза от традиционного употребления горячего чая при простуде?

Помните, что вам в детстве советовали бабушка и мама, когда вы начинали кашлять, чихать, видели на градуснике температуру выше 37?  Ненадолго помогало, но через некоторое время вы начинали кашлять еще сильнее, чувствовать себя еще хуже.

Прежде всего, никогда не пейте обжигающие напитки. Они только раздражают слизистую рта и горла, но никак не помогают выздороветь быстрее. Пить нужно обязательно, обильное питье активно выводит токсические вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности бактерий и вирусов. Рекомендуемый суточный объем – до трех литров жидкости: это может быть просто теплая вода, отвар трав, немного остывший бульон.

 

Во-вторых, запомните: чай или молоко, в которых вы растворяете мед, уничтожают его целебные свойства. Запивать мед горячим напитком тоже бессмысленно – и с точки зрения пользы, и в плане вкусовых достоинств продукта.

В-третьих, забудьте про лимоны и другие цитрусовые на время болезни – они содержат полезный витамин С в огромном количестве, но усваивается этот витамин лишь здоровым организмом. Кислоты, которых в цитрусовых тоже предостаточно, служат благоприятной средой для вирусов, как и сахарный налет от сладкого чая, оседающий на слизистой рта и глотки – оно нам надо?

Лечебное действие прежде признанных полезными средств, таких как молоко или малина, тоже под сомнением. Плюс молока – это его мочегонное действие, в теплом виде оно может снизить ощущение першения в горле и восполнить нехватку калия. Слишком же жирное молоко дает ненужные при болезни калории и питательную среду бактериям, а не уничтожает их. Что касается малины, лучше употребить не ягоды, а листья этого кустарника, добавив их в отвар трав или заварив отдельно. Пить теплым!

Парадокс, но подтаявшее мороженое при ангине, как показывают исследования, может оказать лечебный эффект, закаляя миндалины. Но все хорошо в меру: проверяя действенность этого способа, не ешьте мороженое твердыми ледяными кусками в большом количестве и при высокой температуре.

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