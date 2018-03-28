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Появился новый вид расстройства пищевой зависимости

Пищевая зависимость
10:26 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Это заболевание может привести к набору веса и ухудшению здоровья.

В последние годы врачи все чаще говорят о распространении пищевой зависимости. Развивается болезнь настолько быстро, что оглянуться не успеешь, как уже стал законченным чревоугодником.

В зависимость от еды попадают люди самого разного возраста - и молодые, и старики. И все же в основе этого состояния лежат недовольство жизнью, стресс, который многие стремятся заесть конфеткой, пирожным, печенькой, тем, что принесет вам положительные эмоции.

Результаты целого ряда исследований подтверждают, что центры мозга, отвечающие за удовольствие и вознаграждение, те, которые активизируются при приеме, например, кокаина, способны точно так же реагировать на определенные виды пищи.

В последние годы появился новый вид расстройства пищевого поведения - орторексия. Иными словами, одержимость правильным питанием. Внешне человек кажется вполне нормальным, однако в реальности он живет навязчивой идеей. Те же, кто не может остановиться и постоянно хочет есть, страдают булимией.

Сам человек, страдающий пищевой зависимостью, скорее всего, не станет обращаться за помощью из чувства стыда или просто потому, что не хочет ничего менять. К сожалению, очень часто родные и близкие человека с пищевой зависимостью не воспринимают это заболевание всерьез. И нередко ситуация доходит до того, что страдальцу требуется серьезное лечение в стационаре.

Лечится ли это? Конечно. Как и в случае с любой другой зависимостью, лечение начинается с детоксикации. Только при пищевой зависимости речь идет об исключении рафинированных продуктов, таких как сахар, мучные изделия, жирная пища, соль, хотя бы на первое время.

Следующий этап - создание правильного режима питания. Чаще всего страдающие пищевой зависимостью пациенты не соблюдают режим питания, часто перекусывают, едят ночами. Поэтому необходимо приучить человека следовать четкому режиму, который включает три основных приема пищи и две легкие закуски. Чтобы не пропустить их, можно использовать будильник. Таким образом происходит перезагрузка диетических часов.

Ну и на последнем этапе человеку может потребоваться помощь психолога. Ведь надо найти причину зависимости и устранить ее.

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Новости шоу бизнеса, Вид, Еда, Зависимость, Зависимость от еды, Новый вид, Пищевая зависимость.
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