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Эта привычка повышает риск потери слуха

Риск потери слуха
19:17 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Риск потерять возможность воспринимать высокочастотные звуки у курильщиков на 60% выше, чем у некурящих людей.

При этом риск развития проблем со слухом, судя по результатам исследования японских специалистов, возрастает с каждой выкуренной сигаретой, однако отказ от вредной привычки снижает этот риск. О новом исследовании, опубликованном в журнале Nicotine and Tobacco Research.

Исследователи изучили динамику здоровья у 50 тыс. трудящихся японских граждан по записям результатов ежегодной диспансеризации, включавших проверку слуха. Оказалось, что у курильщиков, помимо снижения слышимости высокочастотных звуков, на 20% выше риск потери способности слышать звуки низкой частоты. При исследовании выяснилось, что каждый десятый из курильщик раз в 8 лет испытывал проблемы со слухом.

Авторы исследования подчеркнули, что им удалось только установить связь между вредной привычкой и проблемами со слухом. Однако это не доказывает, что курение обязательно провоцирует потерю слуха. Ученые отметили, что большая часть курильщиков работает в промышленных областях, хотя эту причину также старались учитывать при анализе.

Ведущий специалист японского Центра глобального здоровья и медицины доктор Хуанхуан Ху указал, что исследование, за счет большой выборки и длительного срока изучения, доказывает связь между качеством слуха и курением.

"Результаты убедительно доказывают, что курение является причиной потери слуха, и подчеркивают важность борьбы против курения для предотвращения и замедления развития проблемы", – говорит он.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Организм, Потеря слуха, Привычка, Риск, Слух.
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