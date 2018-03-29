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Ученые поведали, где живут самые большие любители шоколада

Шоколад
17:40 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ученые провели оригинальное исследование и проанализировали, где в мире живут самые преданные поклонники шоколада.

Рейтинг составлен на основе Глобальной базы данных по новым продуктам компании Mintel. Согласно результатам исследования, возглавили интересный рейтинг жители Великобритании. В 2017 году каждый человек в этой стране приобрел около 8,4 килограммов шоколада.

Британцы не единственные, кто любит сладости. Вторую строчку поклонников шоколада заняли жители Швейцарии. Тройку лидеров замкнула Германия. Также в список стран, что больше остальных потребляют шоколад, вошли Россия и Австрия.

Эксперты проанализировали собранные данные и заявили, что количество производства шоколада в течение года выросло на 23%. Хотя исследование было сделано на пике популярности диеты без сахара, это не повлияло на оборот сладостей. Однако в Mintel объяснили, что здоровое питание привело к увеличению производства веганского шоколада в Европе. Наиболее популярный этот товар в Испании, Франции и Польше.

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Новости шоу бизнеса, Исследование, Любители шоколада, Ученые, Шоколад.
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