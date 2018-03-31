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Исследователи представили самый полезный для сердца продукт из серии дешевых

Работа сердца
01:41 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Исследователи представили продукты, которые смогут помочь вам поддерживать здоровую работу сердца.

Ученые сочли наиполезнейшей для сосудов и сердца красную фасоль.

Исследователи констатировали, что красная фасоль заслуживает отдельного внимания как доступный продукт, содержащий в себе высокие уровни аминокислот, магния, калия, кальция, клетчатки, белка и омега-3 кислот. «Блюда из фасоли помогают людям в похудении и служат отличной профилактикой заболеваний сердца и сосудов», - отметили специалисты.

С точки зрения диетологи фасоль – это продукт, с которым мало что может сравниться. По пищевой ценности и способности насыщать красную фасоль можно приравнять к мясным изделиям. Регулярное употребление фасоль нормализует метаболизм во всех системах организма человека.

Фасоль является великолепным «антивозрастным» продуктом, который способствует выработке важного для гладкой кожи белка коллагена. Кроме того, в плодах этого бобового растения содержится большое количество витаминов, помогающих поддерживать здоровый вид волос и ногтей.

Также в состав фасоли входит фолиевоая кислота, недостаток которой связан с повреждениями стенок сосудов, развитием атеросклероза, гипертонии. Содержащиеся в бобовых растворимые волокна снижают содержание плохого холестерина, что необходимо для нормальной работы сердца.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Полезные продукты, Работа сердца, Сердце.
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