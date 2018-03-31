Телефоны вредят организму.
По результатам 15−летнего исследования египетские ученые из Каирского университета пришли к выводу, что слишком частое пользование мобильным телефоном может стать причиной преждевременного старения.
По результатам 15−летнего исследования египетские ученые из Каирского университета пришли к выводу, что слишком частое пользование мобильным телефоном может стать причиной преждевременного старения.
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