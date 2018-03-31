Давайте разберемся, зачем нам на самом деле нужен йод и сколько конкретно!

Болит голова? - Не хватает йода. Усталость и апатия? - Не хватает йода. Такое ощущение, что йод – это чудодейственный элемент, который спасает от всего. Давайте разберемся, зачем нам на самом деле нужен йод и сколько конкретно! Человеческому организму для нормальной работы требуются определенные витамины и микроэлементы, например железо, магний, кальций, витамин С. В список самых необходимых таких веществ входит и йод. Мало того, Всемирная организация здравоохранения назвала йододефицит одной из глобальных проблем человечества, а расстройства здоровья, связанные с ним, наиболее распространенными во всем мире заболеваниями неинфекционного характера.