Проблема не есть после 18.00 становится все более актуальной.

Проблема не есть после 18.00 становится все более актуальной. Чтобы совладать с аппетитом и не поддаться соблазну, организм можно перехитрить. И сегодня мы расскажем как! Если бы не предательское чувство голода, все бы мы давно уже были стройными красотками в коротких юбках. Но этот коварный внутренний голос, призывающий совершить очередной поход к холодильнику, никак не дает нам исполнить заветную мечту. Существует несколько уловок, которые помогут заглушить этот голос и усмирить неуместный аппетит. Запоминайте и пользуйтесь!