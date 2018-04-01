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Ученые назвали тип людей, наименее подверженных заболеваниям сердца

Заболевания сердца
00:32 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Оптимистичные люди не так подвержены заболеваниям сердца.

Американские исследователи опубликовали в журнале BMJ Open полученные ими данные, которые свидетельствуют о том, что между психологическим состоянием и состоянием сердца человека имеется вполне четкая зависимость.

Исследователи осуществили эксперимент с участием 4 900 человек, в ходе которого такая зависимость проявилась. Это важно, поскольку к настоящему времени так и не нашлось четких данных о том, что эмоциональный тонус человека коррелирует с состоянием сердца.

В частности, ученые заявили: меньше остальных подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний оптимистичные люди.

«Оптимистичные люди значительно реже жалуются на сердце. Те, кто часто пребывает в хорошем настроении, имеют более здоровую сердечную мышцу», - приводится их заключение в журнале.

Издание отмечает, что исследователями были учтены такие факторы влияния на состояние сердца как индекс массы тела, уровень физической активности, показатели сахара в крови и кровяного давления. Но даже с их учетом подтвердилось то, что люди, которые не имеют склонности хандрить, отличаются гораздо более крепким здоровьем сердца.

Ранее МедикФорум писал о том, как психиатры оценивают тот факт, что сегодня можно все чаще встретить депрессивный тип личности, для которого характерны подавленные эмоции и мрачное восприятие мира. Российский врач, профессор психиатрии Андрей Березанцев, говоря об этом, отметил, что подобное состояние обусловлено гормональными особенностями, - конкретно, недостаточной выработкой «гормона счастья» серотонина на нейрохимическом уровне.

Данные научных исследований подтверждают, что у человека, который длительный период испытывает негативные эмоции, могут развиваться соматические заболевания. В их списке - болезненные менструации, дефекты зрения, булимия, плохая кожа, болезни позвоночника и суставов.

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Новости шоу бизнеса, Заболевания сердца, Здоровье, Сердечно-сосудистые заболевания, Уход за здоровьем.
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