Эксперты утверждают, что витамин В12 благотворно влияет на вашу нервную систему.

Эксперты утверждают, что витамин В12 благотворно влияет на вашу нервную систему. Витамин В12 — один из самых сложных витаминов, на сегодня известных науке. Даже небольшой дефицит витамина В12 может привести к анемии вызвать усталость и депрессию. Серьезный дефицит витамина В12 приводит к повреждениям мозга и центральной нервной системы. Витамин В12 вырабатывается бактериями и содержится в продуктах животного происхождения.