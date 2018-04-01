Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: "Пасхальное перемирие": оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ Оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ
Новости: Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный Хацкевич: Футбол в Мариуполе получился бескомпромисный
Новости: День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга
X

Ученые выяснили благотворное влияние красного вина на зубы

Польза вина для зубов
22:25 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Испанские исследователи выяснили, что красное вино благотворно влияет на здоровье зубов.

Испанские биологи рассказали о еще одной пользе вина. Благодаря их пристальным исследованием мы знаем, что красное вино полезно не только для нашего настроения, но и для зубов. Как оказалось, полифенолы, которые есть в этом вине, защищают зубы от бактерий, которые вызывают кариес и другие неприятные заболевания зубов.

Польза красного вина для зубов 

В ходе исследований ученые обнаружили, что полифенолы не дают бактериям оставаться на поверхности фибробластов наших десен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Красное вино для зубов, Можно ли пить вино, Польза вина для зубов, Польза красного вина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

7 простых способов заставить себя начать заниматься спортом Как похудеть: 8 секретов похудения, чтобы никогда не сидеть на диете Ученые назвали список продуктов, которые повышают риск рака

Последние новости

В Одессе отметили "Юморину-2018" Российский консул требует допуска к экипажу "Норда" Переговоры о бое Джошуа и Уайлдера начнутся на следующей неделе
Сегодня читают
01 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
02 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
03 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
04 Поветкин - Прайс: полное видео боя
05 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости сегодня
23:14 Тающий снег затопил дорогу Полтава-Киев
22:37 Танцующий миллионер Джанлука Вакки станцевал с известным музыкантом (Видео)
22:30 "Юморина" в Одессе прошла без нарушений общественного порядка
22:30 В Португалии началась интенсивная подготовка к Евровидению 2018
22:23 Вот почему "Интер" хочет купить Лунина: видео двойного сейва с "Шахтером"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку
Новости: Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги Топ-модель Оливия Калпо показала свои стройные ноги
Добавить комментарий
0