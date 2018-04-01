Ученые выяснили благотворное влияние красного вина на зубы

Испанские биологи рассказали о еще одной пользе вина. Благодаря их пристальным исследованием мы знаем, что красное вино полезно не только для нашего настроения, но и для зубов. Как оказалось, полифенолы, которые есть в этом вине, защищают зубы от бактерий, которые вызывают кариес и другие неприятные заболевания зубов.

Польза красного вина для зубов

В ходе исследований ученые обнаружили, что полифенолы не дают бактериям оставаться на поверхности фибробластов наших десен.