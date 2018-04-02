Эксперты назвали, какие травы лучше всего помогают при болячках.

Эксперты назвали, какие травы лучше всего помогают при болячках. Ассортимент и возможности аптечных препаратов настолько велики, что, казалось бы, о каких травах может быть речь – выпил таблетку и все в порядке. Но не все так просто – синтетические лекарства, в отличие от природных, имеют огромные перечни противопоказаний и побочных действий, поэтому лишний раз к ним прибегать не стоит. Для вас мы подобрали самые эффективные травы, которые придут на помощь в той или иной ситуации.