Медики подсказали, какие продукты нужно включить в рацион питания, чтобы сохранить зрение.

Всем известно, что с годами зрение снижается и нередко в пожилом возрасте мужчины и женщины вынуждены носить очки. Причин для ухудшения зрения множество - это и чтение на близком расстоянии, использование электронных гаджетов в темноте, работа за компьютером, дефицит витаминов и так далее. Медики утверждают, что регулярное употребление некоторых продуктов благотворно влияет на зрение и даже помогает сохранить его на долгие годы. Некоторые из этих продуктов стоят копейки, другие - чуть дороже, но это не умоляет их пользы для здоровья глаз и поддержания зрения на высоком уровне.