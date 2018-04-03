Диетологи рассказали про вред и пользу гречневой диеты

Гречневая диета довольно жёсткая по ограничениям — целую неделю надо есть один и тот же продукт. Диетолог Анна Ивашкевич рассказала, хороша ли диета на гречке и может ли она навредить здоровью.

Ни для кого не секрет, что гречка является самой полезной крупой — по содержанию белка она безусловный лидер. А ещё гречка содержит железо — правда, неорганическое (всасывается оно хуже, чем железо, содержащееся в мясе), — магний, фосфор, калий, йод, набор необходимых организму аминокислот и витамины группы B. Клетчатка же, присутствующая в составе гречки, очищает кишечник.

Основа гречневой диеты, конечно, гречка — никаких других продуктов не предусмотрено. Причём чтобы эта диета оказалась эффективной, гречку нужно правильно приготовить — залить её кипятком (в пропорциях как для каши), укутать посуду полотенцем и оставить на ночь. Получившуюся гречневую кашу употреблять в течение дня маленькими порциями. Рекомендуется делать шесть приёмов пищи ежедневно, а последний запланировать как минимум за четыре часа до сна. Обратите внимание: гречневая диета не предполагает использование в рационе соли, сахара, масла и каких-либо специй.

Можно не ограничиваться одной неделей, а продлить гречневую диету и на вторую. В этом случае необходимо обязательно дополнить своё питание овощами, фруктами, зеленью, орехами, несладким йогуртом, сухофруктами или отрубями. Продолжать эту диету более двух недель не стоит, а между курсами должен пройти хотя бы месяц.

Тем, кто понимает, что есть целую неделю одну лишь гречку они не смогут, создатели диеты предлагают более щадящий вариант, включающий в себя и другие продукты питания.

Завтрак: 100 г гречки, немного нежирного творога, стакан 1% кефира.

Обед: 150 г гречки, 100 г отварной говядины, 100 г овощного салата.

Полдник: яблоко или стакан 1% кефира.

Ужин: 100 г гречки, стакан 1% кефира.

"100 граммов гречки содержит 313 калорий; 62,1 грамма углеводов; 3,3 грамма жиров; 12,6 грамма белков. Получается, в день человек будет потреблять не более 1 565 ккал. Процесс снижения веса будет идти активно особенно у людей с весом более 70 кг — основной обмен у человека с такой массой превышает 1 700 калорий в сутки", — говорит Анна Ивашкевич.

Плюс гречневой диеты в том, что из всех круп гречка богата растительным белком, что хорошо для организма. Гречка содержит калий, магний, железо, кальций в большей или меньшей степени, а минералы важны для организма. Гречневая диета, если её применять нечасто, одна из лучших и простых, отмечает диетолог.

Но обратите внимание: от этой монодиеты лучше отказаться беременным, детям, людям с сахарным диабетом 1 и 2 типа, гипертоникам, тем, кто имеет заболевания ЖКТ (тут лучше её разнообразить рыбой или молочными продуктами), проблемы с центральной нервной системой, подчеркивает Анна Ивашкевич.

Помните: употребление лишь одного продукта в течение длительного времени нарушает сбалансированность рациона и может привести к неожиданным проблемам со здоровьем. Поэтому перед тем как решиться сесть на гречневую диету, обязательно проконсультируйтесь с врачом.