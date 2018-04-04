Солевая повязка против гриппа и простуды: метод знаменитого хирурга

Вопреки распространенному убеждению о вреде соли, она может оказать еще и полезный эффект. Знаменитый советский хирург Иван Щеглов много лет назад открыл удивительную пользу соли для лечения простудных и вирусных заболеваний, в частности – гриппа. Спешим поделиться секретом и с вами, дорогие читатели!

Применение солевых повязок для уничтожения гриппа – проверенное и надежное средство. Обнаружив первые симптомы поражения, необходимо прибегнуть к использованию такой методики. Но важно учесть некоторые нюансы.

Секрет приготовления уникальной целебной солевой повязки прост.

1. Процентное содержание соли в растворе для компресса не должно превышать значения в 10 грамм на 100 мл воды. Если увеличить соотношение, то в области, куда вы прикрепили компресс, может начаться процесс разрушения и повреждения тканей.

2. Прикладывать компресс лучше к внутренней стороне руки чуть выше ладони. Его размер не должен превышать ширины конечности. Время выдержки – 30-40 минут разово.

3. Предпочтительно использование натуральных тканых материалов. Прекрасной станет марля и легкий пластырь по краям повязки. Не рекомендуется применять синтетику.

4. Для достижения максимального эффекта рекомендуется подогревать воду перед смачиванием повязки. Полный курс лечения – 4-7 дней. Грипп отступит и вам станет легче!

Попробуйте и вы уникальный соляной компресс. Эффект вас сильно удивит!