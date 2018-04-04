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Названа ягода, которая способна заменить антибиотики

Клюква
15:24 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: О целебных свойствах этой ягоды многие ничего не знают.

Ученые из США провели несколько исследований, главным подопытным в которых выступала клюква.

Исследователи и ранее знали о полезных и даже целебных свойствах красной ягоды, но решили в очередной раз подтвердить эту информацию.

Как оказалось, помимо известных свойств клюквы, американские ученые обнаружили еще одно - вещества, входящие в ее состав, воздействуют на организм человека, как антибиотики.

Единственное и немаловажное различие ягоды от аптечных препаратов - это натуральность и абсолютная безвредность для здоровья.

Что полезного есть в клюкве?

- витамины группы В, С, К, и РР;

- железо, йод, калий, кальций, магний, марганец, медь, фосфор, цинк;

- кверцитин, обеспечивающий надежную защиту против рака груди;

- антиоксидантные вещества.

Антибактериальное свойство клюквы

Чтобы проверить, действительно ли ягода способна заменить антибиотики, ученые попросили добровольцев исследования пить свежий клюквенный сок или морс, а также есть ягоды, перетертые с сахаром либо медом.

Перед началом эксперимента каждый из участников прошел обследование полости рта у стоматолога, а через несколько недель врач снова провел осмотр добровольцев, выявив, что состояние зубов и десен несколько изменилось.

Как оказалось, клюква эффективно очищает зубы и ротовую полость от бактерий, которые обычно провоцируют развитие кариеса. Плюс ко всему, ягода снижает уровень воспаления десен и воздействует на них, как заживляющее средство.

Участники исследования отметили, что регулярное употребление клюквы привело к:

- исчезновению неприятного запаха изо рта, что говорит об истреблении бактерий;

- десна перестали кровоточить;

- зубная эмаль посветлела;

- больные зубы перестали болеть.

В результате этого исследования американские ученые пришли к выводу, что клюкву можно назвать достойной альтернативой антибиотикам.

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Новости шоу бизнеса, Антибиотики, Замена антибиотиков, Клюква, Польза, Ягода.
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