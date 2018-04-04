Эксперты объяснили, как справиться с целлюлитом на разных стадиях

Мы узнали все об этой проблеме и спешим с тобой поделиться.Эффективная борьба с целлюлитом возможна только тогда, когда вы правильно определяете его стадию. Мы решили поговорить об этом с врачами-экспертами и узнать, по каким признакам можно выявить «запущенность» случая и как лечить «апельсиновую корку».

1-Я СТАДИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА

Первая стадия характеризуется некоторым напряжением,отечностью тканей, что связано с застоем жидкости. Визуально кожа гладкая, без выраженного сосудистого рисунка. Вернуться к норме на этой стадии можно довольно быстро при коррекции гормонального фона, двигательной активности, нормализации рациона питания. В принципе,с натяжкой, можно сказать, что у многих женщин эту стадию можно назвать «физиологической нормой».

ЧТО ДЕЛАТЬ

На первой стадии «апельсиновой корки» вам еще не нужны специальные процедуры. Справятся и домашние средства: кремы, самомассаж, специальная мочалка. Необходимо помнить, что правильное питание, соблюдение водно-солевого баланса (пресловутые 2 литра воды в день!) и регулярная физическая нагрузка действительно работают, целлюлит уйдет через пару месяцев такого образа жизни!

Можете также использовать антицеллюлитный крем. Следует отметить, что компоненты,которые входят в состав таких средств, не проникают в глубокие слои кожи. Они работают только на ее поверхности. Чего можно добиться с их помощью? Улучшить тонус кожи, повысить ее эластичность, увлажненность. Если сочетать эти продукты с профессиональным массажем,то можно достичь проникновения некоторых ингредиентов чуть глубже, а значит, и борьба с целлюлитом станет эффективнее.

2-Я СТАДИЯ

Вторая стадия целлюлита формируется вследствие того, что системы дренажа (венозная и лимфатическая) не успевают выводить избыток жидкости из организма. Внутритканевое давление возрастает, венозные и лимфатические капилляры сдавливаются, что ведет к нарушению транспорта питательных веществ к клеткам кожи и подкожножировой клетчатки. Вследствие закисления тканей и недостатка кислорода структура межклеточной жидкости меняется, она становится гелеобразной или желеобразной, соединительная ткань разрастается,и при собирании кожи в складку мы видим бугристую кожу, ту самую «апельсиновую» корку.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Во-первых, не надо паниковать: вторая стадия поддается лечению достаточно легко. Для этих целей можно использовать косметические средства, массаж (в частности, лимфодренажный), прессотерапию и другие аппаратные методики.

Я бы рекомендовала:

Влажные обертывания на основе косметических средств с водорослями

Вакуумно-роликовый массаж на аппарате СТАРВАК (Starvac)

Прессотерапию — это и есть лимфодренажный массаж.

3-Я СТАДИЯ

Третья стадия стадия формируется при прогрессировании второй стадии, отечность нарастает,жировая ткань разрастается. Появляются участки кожи с пониженной температурой вследствие нарушения микроциркуляции, неровность, бугристость кожи отчетливо видна, выражен венозный рисунок. На этой стадии потребуются серьёзные аппаратные методы воздействия,так как удалить разросшиеся узелки очень сложно.

ЧТО ДЕЛАТЬ

На этом этапе помимо предложенных выше методов (для второй стадии) можно так же сделать процедуры миостимуляции, например, Bodyter. Во время процедуры на проблемные зоны накладываются электроды, под действием легкого электрического тока запускается процесс липолиза внутри клеток (ощущается как легкое покалывание). Жиры из клеток выходят в лимфотическое русло, где с током лимфы доставляются в мышцы, которые сокращаются под воздействием электрического тока другой частоты.Другими словами, вышедшие жирные кислоты тут же сжигаются в мышцах. По сути, процедура имитирует работу человека в спортивном зале. Параллельно идет слабый инфракрасный прогрев, пациент теряет много воды. Объемы в результате уменьшаются очень быстро. За 8 сеансов можно потерять до 10−15 см. Сама процедура курсовая, рекомендуется делать ее 2 раза в неделю 8−10 раз.

4-Я СТАДИЯ

Мы практически на 100% уверены, что вас это не касается, но для общего развития все-таки расскажем!

Итак, четвертая стадия характеризуется значительным отеком тканей, выраженным локальным снижением температуры кожи, гиперчувствительностью и болезненностью, прощупываются и хорошо видны более крупные узелки жировых клеток. Кожа может иметь бледно-синюшный оттенок. В особо тяжких случаях требует хирургического лечения.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Чаще всего на столь «запущенной» стадии целлюлита рекомендуется липосакция. Это серьезное хирургическое вмешательство, к которому и подходить нужно со всей серьезностью.Игорь Ганьшин

пластический хирург, профессор кафедры пластической хирургии РУДН

Раньше не было возможности полностью устранить целлюлит на 3−4 стадии с помощью липосакции. Не существовало приборов, которые позволяли бы подойти близко к коже и работать в верхних слоях подкожножировой клетчатки. Сейчас такие аппараты есть,в частности ультразвуковой аппарат Vaser.

Если женщина полная, то можно совместить липосакцию и коррекцию целлюлита. Однако я все равно советую большинству своих пациенток сначала похудеть — до стабилизации веса. После можно назначать операцию.

Перед ультразвуковой липосакцией нужно сдать анализы на инфекции (ВИС, гепатит и сифилис), общий анализ крови и общий анализ мочи, ЭКГ. Сама операция проводится под местной анестезией. Если прорабатываются большие площади, добавляют венозную анестезию. После операции можно сразу же поехать домой, а можно остаться на сутки под наблюдением в стационаре.