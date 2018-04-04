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Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма

Соль
19:57 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua.
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Здоровый организм человека способен усваивать соли, полученные из пищи и воды, а излишки выводить.

Но если в организме нарушен солевой обмен, тяжелые соли начинают откладываться в удобных для себя местах и вызывают различные болезни — такие как остеохондроз и другие болезни суставов.

1. Рисовое очищение

Процесс рисового очищения довольно прост. На ночь залейте 3 ст ложки риса 1 л воды.

Утром воду слейте, залейте свежую и варите 5 минут. Затем рис промойте, залейте другую порцию воды и опять варите 5 минут. И так сделайте ещё 2 раза.

После 4 варок рис нужно съесть в тёплом виде и 3 часа ничего не есть. Затем питаетесь обычным рационом с обязательным включением в рацион сухофруктов.

Прозрачный, пустой рис в данном случае является не едой, а лекарством — он как сорбент накапливает и выводит из организма соли.

Курс такого очищения 10 дней

Из сухофруктов можно сделать «тортик «: прокрутите через мясорубку 300 г кураги, изюма, чернослива, добавьте туда половинку лимона и заправьте всё это мёдом.

Храните этот «тортик» в холодильнике и принимайте по 1 ст ложке во второй половине дня.

2. Спасительная лаврушка.

При очищении лавровым листом нельзя переохлаждаться и следует соблюдать умеренную физическую нагрузку.

Залейте 0,5 л воды 5 штук лаврового листа и кипятите 20 минут. Полученный отвар следует пить по одному глотку 2 — 3 раза в день.

Так как этот способ является довольно сильным методом очищения кишечника, то принимать этот отвар следует 3 — 5 дней.

3. Брусничный настой

Вывести соль из организма поможет овощная диета и регулярное употребление воды, настоянной на ягодах брусники ( 1/3 емкости).

Введите в свой рацион тушеные овощи — морковь, свеклу, сельдерей, капусту, реже картофель. И замените своё питьё настоем из ягод брусники.

4. Гречнево — кефирная диета

Этот метод вывода солей из организма очень популярен в Финляндии.

На ночь залейте 2 ст ложки смолотой гречки 1 стаканом кефира и наутро съешьте. Всего 5 дней такой диеты помогут существенно снизить солевые «запасы», а также помогут похудеть.

5. Китайские лепёшки

В китайской народной медицине практикуют такой эффективный метод физиотерапии, как накладывание на подошвы ног глиняных лепешек.

Смешайте 2 ст ложки глины с 1 ст ложкой смолотых в порошок смеси трав ромашки, полыни, тысячелистника ( взятых в равных пропорциях) и наложите на центр подошвы, где находятся 60 активных точек.

Держать такие лепёшки нужно не меньше часа. Эта процедура помогает также при отёках ног и нарушении кровоснабжения в органах малого таза.

6. Фруктовая «метла»

Очиститься от солевых залежей в организме поможет цитрусовый коктейль — 1 стакан апельсинового сока с половиной стакана лимонного. Выпитый вечером, этот напиток хорошо снимает воспаление и прочищает сосуды. Иногда апельсин можно заменять черной смородиной.

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Новости шоу бизнеса, Врачи, Здоровье, Лишняя соль, Организм, Соль.
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