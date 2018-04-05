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Шум на рабочем месте: как это влияет на здоровье

Шум на рабочем месте
10:17 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Появление некоторых заболеваний, которые могут быть на рабочем месте, стало весьма неожиданным.

Серьезным фактором развивающейся гипертонии, а также роста уровня холестерина в крови американские ученые назвали шум на рабочем месте.

Подробности исследования специалистов из США опубликовал Medical News Today. Ученые изучали влияние шума на людей, занятых в промышленном производстве.

Примерно каждый восьмой из работающих в этой сфере сообщил о проблемах со слухом. Выяснилось, что более 50% из их числа столкнулись со временем с проблемами со здоровьем именно из-за воздействия чрезмерного шума на рабочем месте.

"Примерно четверть всех работников подвергалась воздействию громкого шума на рабочем месте. У 24% обнаружилась гипертония. 28% участников продемонстрировали слишком высокий уровень холестерина", — сообщили исследователи.

По словам ученых, самыми опасными, исходя из вышеназванных параметров, являются производство, строительство и добыча полезных ископаемых. Минимум половина работающих в этих отраслях людей испытывают на себе систематическое воздействие громкого шума.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Гипертония, Заболевания, Уровень холестерина, Шум, Шум на рабочем месте.
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