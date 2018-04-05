Самые опасные сочетания продуктов и лекарств

Обычно, в инструкции к каждой таблетке написано, с какими другими лекарствами ее нельзя принимать одновременно. А вот о том, что при этом запрещено есть, практически ни один производитель не пишет.

Единственное, что известно многим, так это запивание лекарственных препаратов исключительно водой, а не фруктовыми соками, газированными напитками, чаем или кофе.

Медики рассказали, каких продуктов стоит избегать, если вы принимаете те или иные лекарства:

Обезболивающие - колбаса и другие копченые продукты могут полностью нейтрализовать действие препарата.

Антибиотики - под запретом сметана, молоко, творог и цитрусовые фрукты, так как они угнетают лекарство и снижают его эффективность.

Антидепрессанты - если не хотите повысить артериальное давление, то не ешьте квашеную капусту, вяленое мясо, твердые сыры, йогурт, изюм и инжир.

Препараты для повышения уровня железа в крови - вылечить анемию не получится, если пить железосодержащие препараты и при этом питаться сладкой выпечкой, молочными и кисломолочными продуктами, орехами, пить чай и кофе.

Антикоагулянты - при употреблении клюквы и блюд, в составе которых есть эта ягода, а также приеме антикоагулянтов может начаться кровотечение.

Стоит отметить, что определенные лекарства нужно принимать до или после еды, либо во время. Нужно учитывать данную рекомендацию обязательно, прочитав перед этим инструкцию или изучив рецепт от врача, прописавшего этот препарат.

Чтобы избежать возможных осложнений, нужно тщательно изучить инструкцию к применению того или иного лекарства, а также посоветоваться с врачом относительно питания и питьевого режима во время лечения.