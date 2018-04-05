Эти продукты считаются лучшими лекарствами от изжоги

Изжога характеризуется жжением в грудной области, при этом может тошнить, повышается метеоризм, появляется отрыжка, во рту и в горле — кислый и горький привкус. Часто такое состояние возникает, когда человек много поел и сразу же принял лежачее положение, или при злоупотреблении нездоровой едой и алкоголем. Реже она возникает во время физической нагрузки, при наклоне тела или в горизонтальном положении. Кроме того, причиной изжоги могут быть заболевания органов пищеварения и сердечнососудистой системы.

Но в любом случае при данной проблеме необходимо скорректировать рацион питания, а если изжога не проходит длительное время – обратиться к специалисту.

Если вас часто мучает эта проблема, диетологи рекомендуют внести в свой рацион питания следующие продукты.

Дыни и бананы

Тогда как большинство фруктов имеют высокое содержание кислоты, к дыне и бананам это не относится. Более того, они содержат калий, который сам по себе нейтрализует кислоту. Вместо таблетки от изжоги съешьте банан или кусочек дыни.

Овсяная каша

Это отличный способ начать свой день. Овсянка не то что не провоцирует рефлюкс, она помогает снизить кислотность за счет большого содержания пищевых волокон.

Хлеб

Цельнозерновой хлеб готовится из очищенного зерна, то есть – является источником клетчатки, которая, как уже говорилось, помогает снизить кислотность.

Рис

Эти здоровые сложные углеводы являются первыми помощниками, в случае, если вы страдаете от рефлюкса. При выборе риса останавливайтесь на коричневом, который содержит больше клетчатки.

Зеленые овощи

Брокколи, спаржа, зеленые бобы, сельдерей, цветная капуста — все они содержат малое количество кислоты и помогают избежать изжоги.

Постное мясо

Если вы страдаете от рефлюкса, готовьте курицу или индейку — на гриле, тушеную, запеченную или паровую. Просто удалите кожу и не обжаривайте. Также можно готовить телячий фарш и стейк, но в разумных количествах.

Картофель

Все корнеплоды, кроме чеснока, редиса и лука, содержат мало кислот, поэтому не провоцируют изжогу. А содержание в них калия и кальция помогает справиться с проблемой.

Рыба

Избежать изжоги можно, если употреблять печеную, тушенную или вареную рыбу. Табу только на жареные блюда и жирные острые соусы.

Яичные белки

Это прекрасный источник белка, который при этом содержит минимум кислоты. А вот желтков стоит избегать – в них много жира, поэтому изжога может застать врасплох.

Фенхель

Этот хрустящий овощ с привкусом лакрицы служит прекрасным дополнением к салатам. Кроме того, он улучшает пищеварение и содержит минимум кислоты, поэтому изжоги можно не бояться.

Имбирь

Его часто применяют для лечения расстройства желудка, а также для борьбы с изжогой. Его особый витаминно-минеральный состав способен заменить лекарства.

Петрушка

Веточка петрушки на вашей тарелке не только для декора. Петрушка является проверенным народным средством против диареи. Кроме того, недавние исследования показали, что она может справиться и с повышенной кислотностью и изжогой.

Алоэ вера

Это еще одно проверенное народное средство для лечения проблем ЖКТ, в частности, изжоги. Вы можете принимать свежий сок алоэ вера или пить аптечный препарат. Просто убедитесь, чтобы выбранное вами средство не содержало антрахинонов (в первую очередь алоина), которые могут вызвать раздражение пищеварительной системы.