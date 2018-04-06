Мы назовем самые полезные привычки, которые реально помогут сохранить здоровое сердце и продлить свою жизнь.

В наше время проблема с сердечно-сосудистой системой одна из основных во всем мире. Количество сердечных заболеваний с каждым годом возрастает. И как ни печально, подобные заболевания становятся все моложе и моложе. Несмотря на это, существует множество способов борьбы с таким тяжелым недугом. И в первую очередь необходимо придерживаться правильного образа жизни. Ученые назвали ряд полезных привычек для того, чтобы сохранить здоровое сердце и продлить свою жизнь.