Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климпуш-Цинцадзе: экономической необходимости в "Северном потоке-2" нет Климпуш-Цинцадзе: экономической необходимости в "Северном потоке-2" нет
Новости: США обвинили Россию в нечестной игре в Совбезе ООН США обвинили Россию в нечестной игре в Совбезе ООН
Новости: Джима принесла Украине первую медаль на ЧМ-2018 среди военных Джима принесла Украине первую медаль на ЧМ-2018 среди военных
Новости: Космоплан для туристов совершил первый полет на ракетной тяге Космоплан для туристов совершил первый полет на ракетной тяге
X

Супрун показала правдивый ролик о медреформе

Выбор семейного врача
07:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун призвала граждан следить за изменениями в сфере здравоохранения своего региона и делиться впечатлениями.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендовала для просмотра видео центра "Эйдос", которое рассказывает об изменениях в системе финансирования медицины.

"Интересное, доступное и обстоятельное видео об изменениях, которые мы делаем в системе финансирования медицины. Узнавайте больше и не верьте в мифы о #зраде", - написала она на своей странице в Facebook, разместив видеоролик.

В анимационном ролике в частности рассказывается, что ранее финансирование больниц осуществлялось исходя из количества больничных коек, а сейчас средства будут выделяться на каждого пациента, что должно улучшить качество лечения и обеспечения лекарствами.

"Сейчас украинцы получили реальный исторический шанс построить качественную и доступную систему здравоохранения. Помогайте использовать его на полную!", - пишет пишет руководитель отрасли.

Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров

"Следите за тем, как происходят изменения в вашем регионе и рассказывайте нам (пишите в личные сообщения на эту страницу или оставьте обращение на сайте Минздрава)," – отметила Супрун.

Также она поблагодарила центр "Эйдос" за "крутую визуализацию, которая правдиво объясняет изменения" в сфере медицины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, Медицинская реформа, Минздрав, Ульяна Супрун.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Эти продукты считаются лучшими лекарствами от изжоги Названы основные причины, почему мы набираем вес Самые опасные сочетания продуктов и лекарств

Последние новости

Apple готовит обновление для линейки iPhone Улыбка до ушей: веселые анекдоты 6 апреля "У нас еще есть 90 минут": Гвардиола - о матче против "Ливерпуля"
Сегодня читают
01 Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование
02 Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео)
03 Ежедневное употребление таких напитков приближает инфаркт
04 Япония вернула Украине первый научный фильм, считавшийся утраченным
05 В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце
Новости сегодня
07:49 За секунду до трагедии: спасение из-под колес поезда (Видео)
07:46 Еще одна страна готова бойкотировать чемпионат мира по футболу в России
07:43 Суд освободил капитана крымского судна "Норд"
07:42 Самые милые существа: эти маленькие ослики растопят даже ледяное сердце (Фото)
07:39 У вас будет истерический смех: курьезные шедевры от забавных мастеров
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля
Новости: Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября
Новости: Юлия Скрипаль отказалась от помощи России Юлия Скрипаль отказалась от помощи России
Новости: Рецепт дня: салат "Пасхальный цыпленок" Рецепт дня: салат "Пасхальный цыпленок"
Добавить комментарий
0