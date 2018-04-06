Супрун показала правдивый ролик о медреформе

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рекомендовала для просмотра видео центра "Эйдос", которое рассказывает об изменениях в системе финансирования медицины.

"Интересное, доступное и обстоятельное видео об изменениях, которые мы делаем в системе финансирования медицины. Узнавайте больше и не верьте в мифы о #зраде", - написала она на своей странице в Facebook, разместив видеоролик.

В анимационном ролике в частности рассказывается, что ранее финансирование больниц осуществлялось исходя из количества больничных коек, а сейчас средства будут выделяться на каждого пациента, что должно улучшить качество лечения и обеспечения лекарствами.

"Сейчас украинцы получили реальный исторический шанс построить качественную и доступную систему здравоохранения. Помогайте использовать его на полную!", - пишет пишет руководитель отрасли.

"Следите за тем, как происходят изменения в вашем регионе и рассказывайте нам (пишите в личные сообщения на эту страницу или оставьте обращение на сайте Минздрава)," – отметила Супрун.

Также она поблагодарила центр "Эйдос" за "крутую визуализацию, которая правдиво объясняет изменения" в сфере медицины.