Несмотря на то, что орган относится к самоочищающимся, он не всегда имеет возможность самостоятельно справиться с оказываемой нагрузкой.

Почки предназначены для фильтрации и очищения крови. В результате все токсические и ненужные вещества, которые содержатся в ней, выводятся из организма вместе с мочой. Ввиду современной экологии и низкого качества употребляемых продуктов, есть острая необходимость регулярно проводить процедуры по очистки почек от накопившихся отравляющих веществ. Ведь несмотря на то, что орган относится к самоочищающимся, он не всегда имеет возможность самостоятельно справиться с оказываемой нагрузкой. Это провоцирует развитие серьёзных заболеваний.