Стали известны новые полезные свойства куркумина

Куркумин является компонентом известных приправ, в последнее время проведено немало исследований о его позитивном и негативном влиянии на здоровье.

Ученые из Израиля также внесли свою лепту, показав, что куркумин помогает поддерживать здоровье мозга и снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Ученые из израильской больницы Хадасса проверяли возможности пищевых добавок в укреплении клеток кишечника для предотвращения неконтролируемого попадания кишечного содержимого в кровоток.

В сочетании с фосфолипидами куркумин показал противовоспалительные свойства, способность сокращать интервалы между клетками и делать кишечник менее проницаемым. Недостатком куркумина является быстрое разложение и удаление в течение двух часов. Однако его положительный эффект продолжается в течение 72 часов даже после полного удаления.