Несколько советов, которые помогут при усталости глаз

В наше время, когда ноутбук и смартфон сопровождают нас повсеместно, глаза постоянно подвергаются сильнейшей нагрузке. Наверняка вы ловили себя на ощущении жжения в глазах или болезненного перенапряжения глазных мышц. Эти симптомы провоцируются усталостью глаз, которая, в свою очередь, вызвана постоянной необходимостью концентрировать взгляд.

Причины и признаки усталости глаз

Основная причина этого неприятного состояния - банальное перенапряжение мышц глаза, которое развивается при длительной работе с компьютером, смартфоном, при долгом чтении, работе с мелкими деталями и в прочих ситуациях, требующих зрительной концентрации. Также дискомфорт может развиваться из-за слишком сухого воздуха в помещении, длительного ношения линз (или аллергии на них), при работе в условиях недостаточного освещения, из-за неправильно подобранных очков, а также при наличии хронических заболеваний сосудов и/или глаз, остеохондрозе, инфекциях или недостатке витаминов.

Синдром уставшего глаза может проявляться по-разному у одного и того же человека, в зависимости причин, его вызвавшего, и от текущего состояния здоровья. Наиболее частые жалобы:

● болезненное напряжение в глазах,

● рези в глазах,

● двоение изображения,

● ощущение песка в глазах,

● мерцание, “мушки”,

● сухость глаза,

● слезотечение,

● снижение остроты зрения,

● головные боли,

● быстрая утомляемость,

● покраснение глаз,

● расширение сосудов в склере (белок),

● тяжесть век,

● сложности с движениями глазами (ограниченность в движении или боли),

● повышение внутриглазного давления,

● темные круги под глазами.

Напряженность и усталость глаза – это нормальное состояние при объективном длительном напряжении. Но если вы наблюдаете это состояние ежедневно или усталость развивается неадекватно быстро, на это стоит обратить внимание. Иногда данное состояние - это лишь симптом другого заболевания. Чтобы избежать дальнейших проблем со зрением, желательно проконсультироваться у окулиста.

Как снять усталость глаз

1. Усталость, вызванную обычным перенапряжением, можно легко снять “в домашних условиях”.

2. Делайте перерывы при работе с компьютером, смартфоном, чтении. Каждые минут 30-40 оторвите взгляд от экрана/книги и крепко зажмурьте глаза на несколько секунд.

3. Хорошо снимают усталость упражнения для глаз. При длительной концентрации на определённом уровне (расстояние до монитора) мышцы глаза очень устают. Расслабить их можно, посмотрев вдаль, вправо-влево (не двигая головой), сведя глаза на кончик носа. Всего несколько секунд таких движений снимут спазм с цилиарной и глазодвигательных мышц.

4. При явном ощущении сухости глаз воспользуйтесь каплями “Искусственная слеза”. И увлажняйте воздух в помещении.

5. Не будет лишним курс специальной витаминотерапии для глаз.

6. После долгого трудового дня можно положить на глаза компрессы из отвара ромашки, зелёного чая или сока огурца.

7. Если у вас есть диагностированные заболевания глаз, подкорректируйте способы лечения со своим лечащим офтальмологом.

8. В любом случае, дискомфорт глаз - это тревожный симптом. Если данное состояние появляется регулярно, обязательно обратитесь к окулисту.