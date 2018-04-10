От тибетских монахов до наших дней дошло несколько очень простых, но в то же время эффективных способов.

Тибетские монахи являлись одними из лучших целителей. Они считали, что любое лечение следует начинать с очищения лимфы и крови. Ведь именно в них содержится большое количество продуктов распада. И если лимфу очистить, то вполне возможно, что больше ничего и не потребуется. От тибетских монахов до наших дней дошло несколько очень простых, но в то же время эффективных способов, о которых читайте далее.