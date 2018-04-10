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Медики подсказали простой способ очищения организма

Очищения организма
08:31 Сегодня Телеграф
polza-vred.su
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Весенняя чистка организма поможет организму омолодиться и пробудиться после зимних месяцев.

С наступлением весны в природе происходят серьезные перемены. Угрюмую серую погоду заменяют солнечные и теплые дни. И для того, чтобы чувствовать себя также легко и позитивно, необходимо провести должное очищение организма.

Как правило, за зиму в нашем организме откладывается немало шлаков. И для того, чтобы от них избавиться, достаточно будет уделить очищению всего три дня. Нам понадобится около пятидесяти граммов сныти.

если свежей еще нет, можно воспользоваться высушенным растительным сбором (понадобится тридцать граммов). Сныть нужно тщательно разжевать и запить двумя стаканами минеральной воды.

если речь идет о сухом растении, то его нужно смешать с медом и съесть. Сразу после этого необходимо в течение тридцати минут делать несложные аэробные упражнения. Вполне достаточно будет попрыгать на скакалке или же заняться бегом трусцой. Спустя час вы почувствуете слабительный эффект этого растения.

Повторять процедуру необходимо еще дважды, но не чаще одного раза в неделю.

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