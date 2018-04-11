Врачи выделяют несколько основных уникальных свойств коричневого риса.

Во многих культурах рис считается символом процветания, красоты и рождаемости. Именно поэтому принято бросать рис на молодоженов в день их свадьбы. Более того, рис обладает насыщенным вкусом, поэтому его очень часто его используют для приготовления разнообразных блюд, начиная от закусок и заканчивая десертами. А спортсмены и вовсе практически ежедневно включают в рацион питания этот продукт, так как он обогащает организм питательными микроэлементами и наполняет энергией, которая необходима для тренировок. В мире существует более десяти тысяч видов риса, которые разнятся между собой по цвету, размеру и форме зерна, аромату и текстуре. Эксперты полагают, что наибольшую ценность для человека представляет именно коричневый рис. Все дело в том, что в процессе обработки этого продукта сохраняются отруби и зародыши, а вместе с ними витамины группы В, кальций, магний и другие полезные микроэлементы.