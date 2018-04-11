Как ухаживать за кожей рук весной: 3 основных правила

Однако весной кожа рук нуждается в особом уходе, ведь из-за холодного ветра возникают такие проблемы как сухость, раздражение, покраснение, пересыхание.

Вот основные 3 правила для того, чтобы кожа оставалась мягкой, эластичной и красивой.

Правило № 1. Перед тем, как выходить на улицу, всегда надевайте весенние перчатки. Это поможет защитить кожу от покраснения и ветра. Для кожи рук вреден резкий перепад температур, а потому старайтесь не снимать перчатки без необходимости. На случай, если ладони замерзли, нужно потереть их друг об дружку, чтобы улучшить кровообращение.

Правило № 2. Для интенсивного увлажнения необходимо подобрать крем, обогащенный растительными маслами, витаминами А, Е, В, маслом и коллагеном. А вот таких составляющих в креме, как глицерина и силикона, не стоит бояться, поскольку они смягчают кожу и помогают удержать влагу. Увлажнять кожу рук лучше всего вечером перед сном, нанеся толстый слой крема на ночь.

Правило № 3. Активно применяйте смягчающие и питательные маски. Одной из самых эффективных является маска, содержащая яичный желток и оливковое масло. Она прекрасно увлажнит сухую и потрескавшуюся кожу.

Рецепт маски для кожи рук:

Для приготовления необходимо смешать половину яичного желтка с 3 чайными ложками оливкового масла. Его необходимо взбить и нанести на кожу на 10 минут. После того, как масло впитается кожу, остатки маски легко забрать смесью теплой воды с лимоном. В конце стоит нанести на руки увлажняющий крем.

Если придерживаться этих правил каждый день, то кожа на руках останется всегда ухоженной и здоровой.