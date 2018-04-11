Три шага к стройности: как похудеть без диет

Важно понимать, что не существует способа, который поможет тебе сбросить ненавистные килограммы за короткий период времени. Похудение – длительный период, который требует много сил и времени, а главное, требует постоянства.

Постоянное соблюдение этих правил обеспечит вам стройную фигуру:

Избавьтесь от вредных привычек

Конечно, курение и алкоголь не являются синонимами стройности. От этих привычек уже давно стоило избавиться. Но есть еще одна, которая наверняка у тебя есть. Это привычка доедать. Если вы переборщили и приготовили себе слишком большую порцию еды, то не стоит ее доедать. А еще лучше, берите посуду поменьше. Тогда вы точно обманете свой желудок и он будет думать, что уже насытился.

Тренировки

Заниматься спортом важно и нужно в принципе для организма, а занятие спортом для похудение просто необходимо. Регулярная часовая зарядка в домашних условиях значительно ускорит процесс похудения.

Пить больше воды

Употребление большого количества жидкости также способствует похудению. Это связано с тем, что вода ускоряет обменные процессы все шлаки и токсины быстрее покидают организм.