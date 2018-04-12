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Главные принципы профилактики гастрита

Гастрит
13:29 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Гастрит лучше предотвратить, нежели потом лечить.

Гастрит является одним из самых распространенных заболеваний желудка, от которого страдает огромное количество людей.

Изжога, боли в эпигастральной области, тошнота и другие неприятные симптомы могут указывать на проблемы с желудком, которые заставляют человека пройти обследование и столкнуться с диагнозом "гастрит".

К слову, этот недуг очень быстро перерастает в хроническую форму и вылечить его становится буквально невозможно. Разве что, добиться временного отсутствия его симптомов. Но, как правило, весной и осенью гастрит дает о себе знать - это называется сезонным обострением.

Как вы уже поняли, лучше сделать все возможное, чтобы не допустить развития гастрита.

Медики назвали главные принципы профилактики гастрита и других заболеваний желудка, например язвенной болезни:

- исключить из рациона питания все продукты, которые могут усиливать кислотность желудочного сока и разъедать слизистую: фаст-фуд, жареное, копченое, острое, сильно соленое, пряное, соусы, маринады и так далее;

- перестать пить кофе, хотя бы не делать этого на голодный желудок;

- забыть о газированных напитках, так как они вредят не только желудку;

- перестать курить, ведь никотин негативно воздействует на незащищенные стенки желудка, особенно в утреннее время;

- если и пить алкоголь, то редко и после того, как что-то поели, дабы не дать ему всасываться в стенки желудка;

- меньше нервничать, потому что гастритом чаще всего болеют люди с расшатанной нервной системой, которые все время волнуются и находятся под влиянием стрессов.

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Новости шоу бизнеса, Гастрит, Желудок, Изжога, Принципы, Профилактики.
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