Медики объяснили, почему детям нужно обязательно принимать завтрак и на что он влияет.

Утро вашей семьи начинается с сигнала будильника. У детей старшего и подросткового возраста велик соблазн обменять еще несколько драгоценных минут сна на завтрак. Ребенок впопыхах встает, одевается, чистит зубы и выбегает за дверь. Знакомый сценарий? «Завтрак считается самым важным приемом пищи за весь день, - говорит Уильям Кокран, бывший член Американской академии детского комитета по питанию и заместитель председателя департамента педиатрии клиники Гейзинджера в Данвилле, - в качестве первого приема пищи он помогает организму поддерживать энергию до конца дня». И все же, примерно 8-12 % всех детей школьного возраста пропускают завтраки. К тому времени, как дети вступают в подростковый возраст, от 20 до 30 % из них полностью отказываются от утренней еды.