Симптомы многих заболеваний действительно "читаются" во внешности и служат веской причиной поскорее записаться на прием к врачу.

Все мы хоть раз слышали фразы в духе "прочесть по глазам" или "у него/нее на лице написано". Но неужели лица окружающих действительно можно читать, как открытые книги? Можно. Только для этого нужно иметь не экстрасенсорные способности, а познания в медицине. Ведь симптомы многих заболеваний действительно "читаются" во внешности и служат веской причиной поскорее записаться на прием к врачу.