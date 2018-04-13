Питание — самый важная составляющая хорошей кожи.

Действительно наш рацион написан у нас на лбу. Балуетесь по вечерам жареной картошкой и газированными напитками — ждите на утро созвездие прыщиков на своём лице. Следите за своим питанием — становитесь гордым обладателем красивой и ухоженной кожи. Питание — самый важная составляющая хорошей кожи, ни один дорогостоящий пилинг или тональный крем не смогут скрыть вашу любовь к сахару, мучному и жареному. Поэтому если вы озадачились темой того, как улучшить свою кожу лица, следуйте этим правилам: сократите потребление вредной и калорийной пищи, не забывайте пить воду, тщательно очищайте кожу утром и вечером, и добавьте в своё меню эти 10 продуктов.